Gia Lai: 139 doanh nghiệp, chủ xe vận tải hàng hóa ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT

Các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa được tuyên truyền lần này hoạt động kinh doanh vận tải tại địa bàn các xã: Hoài Ân, Ân Hảo, Ân Tường, Vạn Đức, Kim Sơn, An Lão, An Hòa, An Vinh và An Toàn.

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về tăng cường phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; triển khai kế hoạch của Công an tỉnh và Phòng CSGT về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự ATGT năm 2026.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Phòng CSGT phổ biến các quy định của Luật Trật tự ATGT đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Đường sắt; những điểm mới của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện kinh doanh vận tải.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền các quy định về tham gia giao thông an toàn đến các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Ảnh: N.L

Lực lượng CSGT cũng tập trung chấn chỉnh các hành vi là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông như cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, hoán cải phương tiện trái quy định; yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải.

Dịp này, các doanh nghiệp, chủ xe và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; không cơi nới, hoán cải phương tiện trái quy định; không chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; tăng cường quản lý, nhắc nhở lái xe không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường và chấp hành đầy đủ các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải.