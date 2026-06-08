Siết chặt kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng, làm rơi vãi vật liệu trên đường, qua đó góp phần chấn chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra trên các tuyến trọng điểm

QL 25 là tuyến đường có lưu lượng lớn phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản và hàng hóa lưu thông mỗi ngày. Vì vậy, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường công tác kiểm tra trên tuyến đường này.

Ngoài tuần tra lưu động trên tuyến, đơn vị còn chủ động nắm tình hình tại các mỏ vật liệu, bãi tập kết hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp chở hàng quá tải trọng ngay từ đầu nguồn.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) đo kích thước thành thùng một xe tải lưu thông trên tuyến Quốc lộ 25. Ảnh: ĐVCC

Ngày 4-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên QL 25, đoạn qua xã Chư A Thai, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện một xe ô tô tải chở cát xây dựng vượt 29% tải trọng cho phép. Với hành vi vi phạm này, ngoài việc lập biên bản xử lý người điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT còn xử phạt cả chủ phương tiện.

Một trường hợp khác là xe đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc vận chuyển cát từ khu vực Phú Thiện đi tiêu thụ. Qua kiểm tra tải trọng, lực lượng CSGT xác định phương tiện chở hàng vượt 27% tải trọng cho phép. Đồng thời, nước từ thùng xe chảy xuống mặt đường gây mất ATGT. Với các lỗi vi phạm được xác định, tài xế và DN đều bị xử lý theo quy định.

Theo Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, mặc dù tình trạng xe quá tải trên tuyến đã giảm so với trước nhưng vẫn còn xuất hiện rải rác, nhất là vào ban đêm và các ngày cuối tuần.

“Chúng tôi duy trì các tổ tuần tra trên tất cả các khung giờ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để kiểm soát khép kín tuyến. Bên cạnh tuần tra công khai, chúng tôi tiếp tục tổ chức hóa trang, mật phục để ghi nhận hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định” - Trung tá Lê Văn Sáng cho biết.

Trong khi đó, trên QL 19 - tuyến vận tải huyết mạch kết nối Tây Nguyên với các cảng biển khu vực duyên hải miền Trung, lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa luôn ở mức cao. Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) đã tăng cường tuần tra vào khung giờ đêm khuya và giữa trưa, tập trung kiểm soát các hành vi chở quá tải trọng, vi phạm quy định về kinh doanh vận tải, chạy quá tốc độ và không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Thượng tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 - cho biết: Đơn vị thường xuyên rà soát các tuyến, địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm để bố trí lực lượng kiểm tra phù hợp.

“Mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Qua đó, kịp thời ngăn chặn vi phạm, không để hình thành “điểm nóng” về trật tự ATGT trên tuyến” - Thượng tá Phan Đình Điểm khẳng định.

Quản lý từ gốc, ngăn ngừa vi phạm tái diễn

Với hơn 1.760 xe ben và sơ-mi rơ-moóc tự đổ đang hoạt động trên địa bàn, công tác kiểm soát tải trọng và điều kiện kinh doanh vận tải được Phòng CSGT xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các đội, trạm thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực có lưu lượng lớn phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa rời lưu thông.

Để ngăn tình trạng rơi vãi, nhiều doanh nghiệp vận tải chủ động quét dọn xe trước khi lưu thông và trang bị dải cao su chắn quanh thùng xe, phủ bạt bao kín khu vực chứa hàng. Ảnh: K.A

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 230 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng, tước 12 phù hiệu vận tải và trừ điểm GPLX đối với 30 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe, làm rơi vãi vật liệu và không bảo đảm các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định.

Ngoài ra, Phòng CSGT chỉ đạo các đội, trạm tăng cường rà soát phương tiện thuộc diện quản lý và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành quy định về ATGT đối với DN vận tải, chủ phương tiện, bến bãi và các điểm tập kết hàng hóa.

Là DN chuyên vận chuyển dăm gỗ, viên nén và hàng hóa rời về Cảng Quy Nhơn, Công ty TNHH Vận tải Nguyệt Anh (phường Quy Nhơn) duy trì kiểm soát tải trọng ngay từ khâu bốc xếp. Ông Trương Quang Lâm - Giám đốc công ty - cho biết: “Để hạn chế rơi vãi hàng hóa, DN lắp dải cao su chắn quanh thùng xe, phủ bạt bao kín khu vực chứa hàng và quét dọn phần hàng còn bám trên xe trước khi lưu thông. Nhờ đó, phương tiện vừa bảo đảm đúng tải trọng, vừa hạn chế vật liệu rơi xuống đường trong quá trình vận chuyển”.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT, việc xử lý vi phạm trên đường chỉ là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT. Quan trọng hơn là quản lý chặt hoạt động vận tải ngay từ DN, chủ phương tiện và các điểm xuất phát hàng hóa.

“Chúng tôi chỉ đạo các đội, trạm tiếp tục tăng cường kiểm tra trên các tuyến trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh rà soát phương tiện, làm việc với DN vận tải, bến bãi, garage sửa chữa và các điểm tập kết hàng hóa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Mục tiêu là ngăn ngừa từ sớm, từ xa các hành vi chở quá tải, cơi nới thành thùng và vi phạm quy định về kinh doanh vận tải” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang thông tin thêm.