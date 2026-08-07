(GLO)- Đây là hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe.

Lúc14 giờ 35 phút ngày 6-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường mới Mỹ Thành, xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai, Tổ CSGT địa bàn số 3 thuộc Trạm CSGT Tuy Phước, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện xe ô tô tải BKS 50H-434.xx do ông T.Q.T (SN 1989, trú xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai) điều khiển có hành vi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của lái xe khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa.

Phát hiện lái xe sử dụng thẻ nhận dạng của người khác khi điều khiển xe kinh doanh vận tải.

Qua xác minh, Hợp tác xã Dịch vụ vận tải P.A đã có hành vi không cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe theo quy định. Hành vi này vi phạm điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, bị xử phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu từ 01 tháng đến 03 tháng theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải, sử dụng đúng thẻ nhận dạng lái xe được cấp và thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý lái xe nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động vận tải, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.