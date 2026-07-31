Tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến ma túy ở Ia Hrung

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng cùng trú tại xã Ia Hrung để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Hrung phát hiện tại nhà của đối tượng Rơ Châm Tuyinh (SN 2009) có biểu hiện tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở nhà của Tuyinh. Ảnh: Chí Trung

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26-7, Công an xã bắt quả tang tại nhà của Tuyinh có Tuyinh cùng Puih Hniên (SN 2005) và K.C. (SN 2009) đang sử dụng ma túy đá.

Tuyinh khai nhận đã mua ma túy của C. (SN 2011). Đối tượng C. khai nhận: Vào khoảng 18 giờ cùng ngày đã cùng Puih Sĩ (SN 2009) đến nhà của Rơ Châm Hanh (SN 1997).

Tại đây, Rơ Châm Quân (SN 2008) và C. đã góp tiền đưa cho Sĩ mua 2 gói ma túy đá của 1 đối tượng chưa xác định danh tính. Nhóm này đã sử dụng 1 gói, gói còn lại bán cho Tuyinh.

Nhóm 4 đối tượng tụ tập "đập đá" ở nhà của Hanh. Ảnh: Chí Trung

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Tuyinh, Hniên, Hanh, Sĩ, Quân và lập hồ sơ xử lý với K.C. và C. về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.