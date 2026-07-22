Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân Trại giam Gia Trung

(GLO)- Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (C10, Bộ Công an) tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy cho hơn 600 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại phân trại số 4.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng "Xã, phường không ma túy" giai đoạn 2025-2030 và “Tỉnh Gia Lai không ma túy” đến năm 2030.

Hơn 600 phạm nhân phân trại số 4 dự buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Bá An

Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2025, các quy định về quản lý, giáo dục phạm nhân, chế độ, chính sách và điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của phạm nhân trong quá trình chấp hành án.

Đại diện Công an xã Ayun cũng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; thông tin về tác hại của các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và ma túy ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, chấp hành pháp luật cho phạm nhân.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 30-7-2026, Công an xã Ayun và Trại giam Gia Trung sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền tại các phân trại còn lại.