Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Xử phạt hộ kinh doanh 8 triệu đồng, tiêu hủy 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3/8, tin từ Đội Quản lý thị trường số 7 cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lê Thị Kim Liên (SN 1964, xã Hra, tỉnh Gia Lai) số tiền 8 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc. 

Thực hiện kế hoạch số 250/KH-UBND của UBND tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, ngày 31/ 7, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp cùng Công an xã Hra kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn, phát hiện 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh thu mua thịt gà từ nhiều nguồn khác nhau, đóng gói vào túi ni lông, bảo quản trong tủ đông để tiêu thụ. Toàn bộ 95 kg thịt gà không có hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; trên hàng hóa cũng không có căn cứ xác định nơi sản xuất hoặc xuất xứ theo quy định.

tieu-huy-thit-ba-doi-qltt-7.jpg
Đội Quản lý thị trường số 7 và các cơ quan chức năng tiêu hủy thịt gà bắt được. Ảnh: Lê Văn Tự

Việc tiêu hủy 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ được Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Phòng Chăn nuôi, Thú y và Trồng trọt - Bảo vệ thực vật cùng lực lượng Công an giám sát, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo lực lượng quản lý thị trường, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đề xuất phạt tới 12 năm tù với thực phẩm kém chất lượng: Ngưỡng vi phạm được xác định ra sao?

Infographic Đề xuất phạt tới 12 năm tù với thực phẩm kém chất lượng: Ngưỡng vi phạm được xác định ra sao?

(GLO)- Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất sửa đổi Điều 317 về tội vi phạm quy định về ATTP nhằm tăng cường xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát chặt xe tải chở vật liệu

Kiểm soát chặt xe tải chở vật liệu

Tin tức

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra xe tải, xe đầu kéo chở vật liệu từ đầu nguồn đến các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DN, chủ phương tiện, lái xe.

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

Tin tức

(GLO)- Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc “bảo kê” khai thác cát trái phép đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có hành vi khai thác cát trái phép, song chưa có cơ sở xác định việc lãnh đạo địa phương có hành vi như phản ánh.

Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Tin tức

(GLO)- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều kết quả trong phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

Kịp thời ngăn chặn hàng chục thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

Tin tức

(GLO)- Rạng sáng 27-7, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Quy Nhơn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đội CSGT số 4 khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm, ngăn chặn.

Sôi động võ đài Kickboxing trẻ toàn quốc

Sôi động võ đài Kickboxing trẻ toàn quốc

Thể thao

(GLO)- Từ ngày 22 đến 29-7, hàng trăm vận động viên (VĐV) từ khắp cả nước hội tụ về tranh tài Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Nhà Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

null