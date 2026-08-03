Gia Lai: Xử phạt hộ kinh doanh 8 triệu đồng, tiêu hủy 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc

(GLO)- Ngày 3/8, tin từ Đội Quản lý thị trường số 7 cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lê Thị Kim Liên (SN 1964, xã Hra, tỉnh Gia Lai) số tiền 8 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc.

Thực hiện kế hoạch số 250/KH-UBND của UBND tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, ngày 31/ 7, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp cùng Công an xã Hra kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn, phát hiện 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh thu mua thịt gà từ nhiều nguồn khác nhau, đóng gói vào túi ni lông, bảo quản trong tủ đông để tiêu thụ. Toàn bộ 95 kg thịt gà không có hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; trên hàng hóa cũng không có căn cứ xác định nơi sản xuất hoặc xuất xứ theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 7 và các cơ quan chức năng tiêu hủy thịt gà bắt được. Ảnh: Lê Văn Tự

Việc tiêu hủy 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ được Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Phòng Chăn nuôi, Thú y và Trồng trọt - Bảo vệ thực vật cùng lực lượng Công an giám sát, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo lực lượng quản lý thị trường, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.