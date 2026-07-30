Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Ia Pa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ksor Nhak (SN 1999) và Siu Sun (SN 2008, cùng trú tại làng Đăk Chá, xã Ia Pa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Công an xã Ia Pa phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên tập trung xác minh, theo dõi.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-7, Công an xã Ia Pa phát hiện Ksor Nhak và Siu Sun đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Siu Sun (bên trái) và Ksor Nhak. Ảnh: Thúy Trinh

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5 gói nilon có tổng khối lượng 2,66 gam chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá) cùng một số vật chứng liên quan. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã chia nhỏ ma túy để bán cho các con nghiện trên địa bàn.

Công an xã Ia Pa đã lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng và bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.