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2 vợ chồng bị tố mang sổ đỏ của người khác đi “cắm” ngân hàng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo truy tìm 2 vợ chồng ông Đinh Văn Cường (SN 1978) và bà Trần Thị Cúc (SN 1982, trú tại xã Ia Boòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của 1 hộ dân xã Ia Boòng.

Theo đó, từ năm 2015, vợ chồng ông Cường và bà Cúc có mối quan hệ quen biết với hộ dân này nên đã hỏi mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một mảnh đất trên địa bàn.

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2 vợ chồng bị tố mang sổ đỏ người khác đi “cắm” ngân hàng. Ảnh: ĐVCC

Sau đó, 2 vợ chồng ông Cường đã đi khỏi địa phương, không thể liên lạc. Vừa qua, hộ dân này phát hiện mảnh đất của mình đã bị ngân hàng phát mãi. Trước đó, vợ chồng ông Cường đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để đi vay vốn tại ngân hàng nhưng không trả nợ đúng hạn nên ngân hàng làm thủ tục phát mãi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng liên hệ điều tra viên là Trung tá Phạm Nghĩa Bình, số điện thoại 0913.409.438.

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