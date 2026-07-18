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Cảnh giác với chiêu trò mạo danh nhà trường để lừa đảo phụ huynh học sinh

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo khẩn gửi đến phụ huynh học sinh về hình thức giả danh nhà trường yêu cầu nộp giấy tờ, cập nhật thông tin cá nhân học sinh hoặc nộp các khoản phí liên quan đến công tác tuyển sinh.

Vừa qua, Trường THCS Trần Quang Diệu nhận được phản ánh về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường để gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho phụ huynh các em học sinh chuẩn bị bước vào lớp 6, năm học 2026 - 2027.

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Trường THCS Trần Quang Diệu đã tuyển sinh trực tuyến và đạt 100% chỉ tiêu. Ảnh: ĐVCC

Các đối tượng yêu cầu phụ huynh mang giấy khai sinh và đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 đến trường để làm thủ tục nhập học. Cùng với đó là yêu cầu truy cập đường link lạ để hoàn thiện hồ sơ, cập nhật thông tin học sinh hoặc đóng các khoản phí phát sinh.

Về vấn đề này, nhà trường khẳng định đây là chiêu trò giả danh của các đối tượng xấu nhằm mục đích lừa đảo. Đồng thời khẳng định, nhà trường không gọi điện thoại cho phụ huynh yêu cầu làm hồ sơ đột xuất.

Về công tác tuyển sinh, nhà trường đã tuyển sinh trực tuyến đạt 100% chỉ tiêu và hiện không yêu cầu phụ huynh đến trường nộp bất cứ loại giấy tờ nào. Mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ, nhà trường thông báo chính thức bằng văn bản thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc qua các kênh thông tin của trường.

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh và gia đình, tránh mắc bẫy các đối tượng lừa đảo, nhà trường đề nghị phụ huynh nâng cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền, không truy cập các đường link lạ theo yêu cầu của các đối tượng.

Trường hợp nhận được các cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, phụ huynh cần liên hệ ngay với nhà trường qua địa chỉ tại khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc để xác minh thông tin.

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