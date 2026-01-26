Cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ trung tâm đăng kiểm để lừa đảo

(GLO)- Công an xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa cảnh báo về chiêu trò mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhắm đến các chủ phương tiện trên địa bàn.

Theo Công an xã Ia Hrú, thời gian gần đây, nhiều người dân địa phương nhận được tin nhắn Zalo của các đối tượng tự xưng cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Mục đích của các đối tượng là lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo một cách tinh vi.

Cơ quan Công an đưa ra một số khuyến cáo đối với các chủ phương tiện. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo giả mạo nhân viên trung tâm đăng kiểm, chủ động nhắn tin làm quen, đề nghị hỗ trợ đăng kiểm phương tiện. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng gửi thông tin phương tiện và yêu cầu người dân kiểm tra, xác nhận.

Tiếp đến, các đối tượng đề nghị hỗ trợ chủ phương tiện đăng ký lịch đăng kiểm và yêu cầu chuyển một khoản phí nhỏ bằng hình thức quét mã QR. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu gọi video, hướng dẫn quay lại toàn bộ quá trình giao dịch.

Thông qua cuộc gọi video, các đối tượng chiếm đoạt mã OTP, thông tin sinh trắc học của nạn nhân, từ đó chiếm quyền kiểm soát thiết bị và chuyển sạch tiền trong tài khoản.

Cơ quan Công an khẳng định: Cơ quan đăng kiểm không liên hệ, làm việc với người dân qua tài khoản Zalo cá nhân; không yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR cá nhân; không yêu cầu gọi video, quay màn hình, cung cấp mã OTP hoặc thông tin sinh trắc học dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an xã Ia Hrú khuyến cáo người dân chỉ nên thực hiện đăng ký đăng kiểm qua cổng thông tin điện tử, website chính thức của cơ quan chức năng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ cá nhân nào; không truy cập vào các link hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè để phòng ngừa. Khi phát hiện hành vi nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.