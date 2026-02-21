Xuyên Tết truy bắt “quái xế” gây náo loạn đường phố

(GLO)- Đêm giao thừa, trên địa bàn xã Mang Yang xuất hiện một nhóm “quái xế” điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự. Công an xã Mang Yang đã khẩn trương cử lực lượng truy bắt xuyên Tết nhằm xử lý triệt để nhóm đối tượng trên.

Theo đó, khuya 16-2 (tức đêm giao thừa), trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm xã Mang Yang xuất hiện một nhóm khoảng 15 xe chở theo nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối. Nhóm này điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô ầm ĩ, không đội mũ bảo hiểm… gây bất an trong quần chúng nhân dân trong bối cảnh nhiều người đang đổ ra đường chuẩn bị đón thời khắc giao thừa.

Công an xã Mang Yang đã truy bắt các "quái xế" xuyên Tết. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo các tổ Cảnh sát trật tự, phòng chống tội phạm, lực lượng an ninh trật tự cơ sở… khẩn trương phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) địa bàn Mang Yang thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) để xử lý nhóm đối tượng này, đảm bảo cho người dân đón Tết yên vui.

Trung tá Hoàng Văn Tùng - Phó Trưởng Công an xã Mang Yang cho hay: lực lượng Công an đã lên kế hoạch chi tiết, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp hóa trang với tuần tra vũ trang. Không chỉ tiếp cận khống chế các đối tượng có biểu hiện gây rối ngay tại chỗ, các cán bộ, chiến sĩ bí mật bám theo để ghi hình, phục vụ công tác truy xét.

Các đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: ĐVCC

“Các đối tượng rất liều lĩnh, điều khiển xe phân khối lớn đã qua độ chế nên có tốc độ rất cao. Nếu trực tiếp truy bắt, các đối tượng bỏ chạy sẽ gây nguy hiểm. Do đó, mục tiêu đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng và cả chính các đối tượng. Đồng thời phải ghi lại dữ liệu làm căn cứ để xử lý nghiêm tất cả các đối tượng tham gia, mang tính răn đe cao” - Trung tá Tùng nhấn mạnh.

Ngay trong đêm giao thừa, Công an xã Mang Yang và Đội CSGT đường bộ số 3 đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi công tác tổ chức vây ráp, khống chế được các đối tượng gây rối về làm việc. Đồng thời thu giữ 7 phương tiện của các đối tượng trên.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia vây bắt nhóm đối tượng càn quấy. Ảnh: ĐVCC

Không dừng lại ở đó, qua các hình ảnh đã ghi nhận và đấu tranh với các đối tượng, trong các ngày mùng 1, 2 và 3 Tết, Công an xã Mang Yang tiếp tục phối hợp với Công an xã Ayun, Công an xã Hra truy xét các đối tượng có liên quan.

Trung tá Tùng cho hay: “Mặc dù trong những ngày Tết nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm bóc gỡ triệt để nhóm đối tượng này. Công an các xã lân cận phối hợp rất tích cực, nhanh chóng xác minh, rà soát, triệu tập các đối tượng liên quan và thu giữ các phương tiện tham gia gây rối”.

Theo đó, ngoài 7 chiếc xe bị thu giữ đêm giao thừa, Công an xã Mang Yang đã thu giữ thêm 6 xe khác. Hầu hết các phương tiện đều đã qua độ chế, tự ý thay đổi kết cấu, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Hầu hết phương tiện đã qua độ chế nhằm nâng cao tốc độ. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, các thanh thiếu niên tham gia càn quấy đều là người Bahnar, độ tuổi từ 12-16, không có giấy phép lái xe, được cha mẹ nuông chiều, thiếu sự quản lý, giáo dục. Nhóm này thường hẹn hò qua mạng xã hội, tụ tập độ chế xe, điều khiển xe với tốc độ cao rồi quay clip đăng lên mạng xã hội TikTok để khoe “chiến tích”.

“Điều này tạo ra hiệu ứng xấu, để lại hệ quả tiêu cực cho xã hội. Vì vậy, Công an xã Mang Yang quyết tâm truy xét đến cùng không chỉ các đối tượng trực tiếp gây rối mà cả những người có trách nhiệm liên quan như người giao xe, người bao che, cổ vũ cho hành vi vi phạm.

Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng CSGT xử lý nghiêm các hành vi càn quấy, đồng thời đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em mình” - Phó Trưởng Công an xã cho biết.

Được biết, tháng 11-2025, Công an xã Mang Yang đã khởi tố 3 đối tượng có hành vi càn quấy tại làng Bong Hiot về tội gây rối trật tự công cộng.

13 chiếc xe tham gia gây rối đã bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Trước sự quyết liệt của lực lượng Công an trong dịp Tết, người dân Mang Yang bày tỏ sự hoan nghênh khi tình trạng thanh thiếu niên gây rối được xử lý. Ông Nguyễn Văn Đông (tổ 4) cho biết: “Các thanh thiếu niên này điều khiển xe rất nhanh, lại lạng lách, đánh võng, khiến người dân ra đường nhiều khi chỉ biết nép vào lề vì sợ vạ lây.

Đợt này, Công an xã làm rất nghiêm, xử lý được nhiều đối tượng, thu giữ các xe máy độ chế ngay trong những ngày Tết khiến bà con rất yên tâm. Hy vọng lực lượng Công an tiếp tục duy trì để người dân tham gia giao thông an toàn”.