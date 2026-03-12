Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng đột nhập trụ sở khu phố để trộm cắp tài sản

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 12-3, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thanh cho Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 7-3, Công an phường Quy Nhơn Đông đã tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc kẻ gian đột nhập vào trụ sở các khu phố trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, trụ sở khu phố Hội Tân và trụ sở khu phố Hội Thành bị kẻ gian tháo trộm 6 bộ cửa nhôm, kính. Việc mất trộm ngay tại các nơi sinh hoạt cộng đồng gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

glo-nguyen-van-thanh.jpg

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Đông đã triển khai lực lượng, tổ chức xác minh và khoanh vùng đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, trú tại thôn Bình Sơn, xã Kim Sơn).

Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại trụ sở khu phố Hội Tân và Hội Thành. Lực lượng Công an cũng đã nhanh chóng truy tìm và thu hồi đầy đủ tang vật của vụ trộm.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng Nguyễn Văn Thanh khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các trụ sở khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

