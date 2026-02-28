Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xử lý nữ tài xế trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

ĐỨC MINH

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn) - người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 25-2 trên đường Xuân Diệu. Thời điểm này, bà M. điều khiển phương tiện di chuyển trên phần đường dành cho xe đi ngược chiều và đối đầu với một ô tô khác, dù đường phố lúc này khá thông thoáng.

2-o-to-dung-doi-dau-nhau-tren-duong-xuan-dieu.jpg
Bà B.T.P.M. điều khiển ô tô mang biển 77A-127.31 di chuyển trên làn đường ngược chiều, đối đầu với một ô tô khác trên đường Xuân Diệu. Ảnh chụp màn hình

Với hành vi trên, bà M. đã phạm lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, bà M. bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tại buổi làm việc, cán bộ Phòng CSGT đã phân tích mức độ nguy hiểm của tình huống và hành vi vi phạm để bà M. nắm rõ quy định, chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông cho bản thân và người xung quanh.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, vào trưa 25-2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 ô tô dừng trong tư thế đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu, đoạn qua công viên biển Xuân Diệu, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn.

Sự việc gây xôn xao dư luận, nhiều ý kiến bức xúc trước hành vi của người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 vì không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đường.

