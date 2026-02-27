Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ra mắt bộ sách luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Tạp chí Cộng sản, Znews)

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức biên tập, xuất bản 34 đầu sách giới thiệu các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; đồng thời ra mắt bộ sách với bạn đọc.

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật; riêng tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua 51 luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại lễ giới thiệu bộ sách luật. Ảnh: Như Trang/TCCS

Bao gồm 34 cuốn sách, bộ sách luật được xuất bản phản ánh sinh động quá trình thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); góp phần hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ sách luật mới ra mắt bao quát hầu hết lĩnh vực trọng yếu, từ hoàn thiện thể chế về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đến việc lần đầu tiên ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao...

Đồng thời, bộ sách cũng đã hoàn thiện hành lang pháp lý trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số, an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đây được xem là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức pháp lý, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước.

