Gãy cần bơm bê tông khiến 3 người thương vong ở phường Bồng Sơn

(GLO)- Sáng 20-5, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khi cần bơm bê tông bị gãy đổ tại một căn nhà đang sửa chữa, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Một nguồn tin cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 20-5. Nạn nhân tử vong là nam giới, khoảng 46 tuổi, cư trú ở phường Bồng Sơn, là thợ xây làm việc tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương, khu vực trước căn nhà số 06 Biên Cương (thuộc khu phố 4, phường Bồng Sơn) để bơm bê tông phục vụ thi công sửa chữa căn nhà bên cạnh.

Hình ảnh xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương (phường Bồng Sơn) do camera người đi đường ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong lúc bơm bê tông thì cần bơm bê tông bị nứt, gãy đổ, va vào người các nạn nhân đang làm việc tại đây.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tại hiện trường ngoài 3 nạn nhân trên còn có nhiều người khác đang làm việc.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, nhưng 1 trong 3 nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.