Thả tê tê Java cùng nhiều động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

TRẦN THÚY
(GLO)- Ngày 11-5, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tích cực.

Lực lượng chức năng tổ chức thả động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

Các cá thể được thả lần này gồm: chim ưng Ấn Độ, khỉ đuôi lợn, tê tê Java, rùa núi vàng, rùa cổ sọc, rùa răng, rái cá và rùa đất lớn. Đây đều là những loài thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IB và IIB cần được ưu tiên bảo vệ.

Toàn bộ số động vật này được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tiếp nhận trong tháng 4 thông qua việc người dân tự nguyện bàn giao và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

2 cá thể Tê tê Java khỏe mạnh tại thời điểm thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

Sau quá trình cứu hộ, chăm sóc và theo dõi, 8 cá thể đều phục hồi tốt, lấy lại bản năng sinh tồn và đủ điều kiện để thả về môi trường rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Rùa và rái cá quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng cho thấy nhận thức về bảo vệ động vật rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng được nâng cao trong cộng đồng.

