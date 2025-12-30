Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái tại Kon Hà Nừng

(GLO)- Chiều 29-12, Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (gọi tắt là Ban quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Gia Lai về kiện toàn tổ chức và ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ Kon Hà Nừng, Ban quản lý đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động quản lý, điều hành. Công tác phối hợp giữa Ban quản lý với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.N

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng đã được triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức. Lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với UBND các xã, phường liên quan tổ chức 486 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và Khu Dự trữ nói riêng với hơn 20.000 lượt người tham gia. Các đơn vị thành viên khác cũng tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền tại cộng đồng dân cư vùng đệm, trường học và các khu dân cư.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ gợi mở một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại hội nghị. Ảnh: N.N

Riêng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh còn tổ chức hàng chục lớp học, chương trình ngoại khóa, tham quan trải nghiệm cho học sinh; phối hợp với các tổ chức quốc tế tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã, vận động người dân ký cam kết không vi phạm lâm luật. Công tác truyền thông trên báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số được tăng cường, góp phần lan tỏa giá trị của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của tỉnh đến đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Song song đó, trong năm 2025, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã tiếp nhận 52 cá thể động vật hoang dã các loại do người dân tự nguyện giao nộp và các cơ quan chức năng bàn giao. Vườn đã thực hiện tái thả 39 cá thể đủ điều kiện trở lại môi trường tự nhiên; tổ chức chăm sóc, cứu hộ 13 cá thể động vật hoang dã chưa đủ điều kiện tái thả; tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật nuôi cứu hộ, chăm sóc dài hạn đối với các cá thể hươu sao, nai và khỉ đuôi lợn được tiếp nhận từ các năm trước.

Các đại biểu đóng góp ý kiến, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: N.N

Đặc biệt, trong năm 2025, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã xây dựng hồ sơ và được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận 6 cây đa tại các tiểu khu 433A và 433B là cây di sản Việt Nam, góp phần bảo tồn giá trị tự nhiên gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, các hoạt động khảo sát sinh thái, giám sát động vật hoang dã, bảo tồn linh trưởng và tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng vùng đệm được triển khai hiệu quả. Dữ liệu đa dạng sinh học tiếp tục được cập nhật, phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và bảo tồn lâu dài.

Hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ Khu Dự trữ đạt nhiều kết quả tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS, phần mềm SMART, bẫy ảnh tự động và thiết bị bay không người lái đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát rừng và đa dạng sinh học. Công tác hợp tác trong nước và quốc tế tiếp tục được mở rộng, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát triển bền vững.

Hoạt động phát triển du lịch sinh thái được triển khai theo hướng thận trọng, từng bước, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Các đơn vị chủ rừng đã xây dựng đề án du lịch sinh thái, tổ chức đón khách tham quan, học tập, nghiên cứu với số lượng phù hợp, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và môi trường. Một số mô hình sinh kế bền vững gắn với du lịch cộng đồng tiếp tục được hỗ trợ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng, địa hình rộng và phức tạp; hạ tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chuyên sâu về quản lý sinh quyển còn hạn chế.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước, quốc tế, Khu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đang từng bước khẳng định vai trò là vùng lõi bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng của Tây Nguyên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thác K50 trong khuôn viên Khu Dự trữ. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, các thành viên Ban quản lý, các sở, ngành, địa phương liên quan đã thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ các nội dung trọng tâm, thống nhất tăng cường phối hợp với Ban quản lý và các đơn vị chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế bền vững và tuyên truyền giáo dục môi trường.

Đồng thời, chủ động lồng ghép mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững Khu Dự trữ vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, môi trường.