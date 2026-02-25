Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức Đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: nhandan.vn

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương dự ở các điểm cầu trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, truyền đạt chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, truyền đạt chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình truyền đạt “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Hai nghị quyết được quán triệt hôm nay không chỉ là 2 nhóm nhiệm vụ song song mà là một cấu trúc phát triển thống nhất, bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, Nghị quyết số 79 tạo dựng nội lực vật chất để đất nước giữ vững ổn định, làm chủ các cân đối lớn và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia; Nghị quyết số 80 tạo ra nguồn lực về tinh thần để bồi đắp bản lĩnh, kỷ cương, niềm tin, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Bí thư khẳng định: Quán triệt nghị quyết là để hành động, hành động là để tạo chuyển biến, chuyển biến là để nhân dân cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày, trong thực tế. Vì vậy, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; phân công nhóm trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả cụ thể…

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và toàn xã hội, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, khát vọng vươn lên, chúng ta sẽ đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống; tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, tự cường trong giai đoạn mới” - Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng.