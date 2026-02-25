Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức Đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp.

hoi-nghi-quan-triet.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: nhandan.vn

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương dự ở các điểm cầu trong tỉnh.

cac-dong-chi-lanh-dao-du.jpg
Các đồng chí lãnh đạo dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, truyền đạt chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, truyền đạt chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình truyền đạt “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Hai nghị quyết được quán triệt hôm nay không chỉ là 2 nhóm nhiệm vụ song song mà là một cấu trúc phát triển thống nhất, bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, Nghị quyết số 79 tạo dựng nội lực vật chất để đất nước giữ vững ổn định, làm chủ các cân đối lớn và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia; Nghị quyết số 80 tạo ra nguồn lực về tinh thần để bồi đắp bản lĩnh, kỷ cương, niềm tin, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

cac-dai-bieu-du-tai-diem-cau-trung-tam-hoi-nghi-tinh-gia-lai-anh-duc-thuy.jpg
Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Bí thư khẳng định: Quán triệt nghị quyết là để hành động, hành động là để tạo chuyển biến, chuyển biến là để nhân dân cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày, trong thực tế. Vì vậy, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; phân công nhóm trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả cụ thể…

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và toàn xã hội, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, khát vọng vươn lên, chúng ta sẽ đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống; tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, tự cường trong giai đoạn mới” - Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Thời sự - Bình luận

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hướng về Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt của Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng

Chính trị

(GLO)- Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra trong niềm tin, kỳ vọng của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín và cán bộ cơ sở tỉnh Gia Lai. Các ý kiến thể hiện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mong Đại hội đề ra quyết sách đúng đắn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

null