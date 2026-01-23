Công bố danh sách 19 thành viên Bộ Chính trị khóa XIV

Sáng 23-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo kết quả bầu, Bộ Chính trị khóa XIV có 19 thành viên.
Danh sách Bộ Chính trị khóa XIV được công bố tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng vào chiều 23-1 gồm:
1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Quân ủy Trung ương
2. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV
3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
4. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng
5. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến
6. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài
7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang
8. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang
9. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
10. Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa
11. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết
12. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung
13. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí
14. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang
15. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc
16. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh
17. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị
18. Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn
19. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng