Ðảng gần dân, phát huy hiệu quả công tác giảm nghèo

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Khi các chủ trương của Ðảng được cụ thể hóa đến từng thôn, làng; khi chính sách đi vào thực tiễn đời sống, công tác giảm nghèo đã thực sự phát huy hiệu quả.

Ở nhiều địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng biên giới, giảm nghèo không còn là mục tiêu ngắn hạn mà đang dần trở thành một hành trình bền bỉ, có chiều sâu, dựa trên niềm tin, sự đồng thuận và khát vọng vươn lên của chính người dân.

Bám dân, bám địa bàn, xác định đúng trọng tâm lãnh đạo

Xã Lơ Pang được hình thành từ việc sáp nhập 3 xã Lơ Pang (cũ), Kon Thụp và Đê Ar. Với hơn 83% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy địa phương sớm xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Từ nhận thức đó, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng gần dân, bám việc, lấy thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân làm then chốt; đồng thời triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với điều kiện thực tiễn địa bàn.

giam-ngheo-1.jpg
Nhiều hộ dân ở làng Ar Tơ Măn (xã Lơ Pang) mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê để nâng cao thu nhập. Ảnh: P.D

Trong 20 thôn, làng của xã Lơ Pang, làng Ar Tơ Măn được xem là trọng điểm khó khăn. Tuy nhiên, bằng việc phân công đảng viên phụ trách từng hộ nghèo, gắn trách nhiệm cụ thể với từng địa bàn, cấp ủy Chi bộ thôn đã đưa chủ trương đi thẳng vào từng mái nhà, từng mảnh rẫy.

Các chính sách hỗ trợ không triển khai dàn trải mà tập trung vào những khâu then chốt như tiếp cận vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, tập huấn kỹ thuật, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Ông Y Hưi - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ar Tơ Măn - cho biết, những năm gần đây, người dân đã mạnh dạn từ bỏ các loại cây trồng kém hiệu quả để chuyển sang cây có giá trị kinh tế cao hơn.

giam-ngheo-2.jpg
Với việc chuyển đổi sang trồng cà phê và được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở, gia đình anh Hyim (làng Ar Tơ Măn) đã thoát nghèo. Ảnh: P.D

Trên 6 sào đất, trước đây, gia đình anh Hyim (làng Ar Tơ Măn) trồng mì, mỗi năm thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng. Được tuyên truyền, vận động, gia đình anh mạnh dạn chuyển sang trồng 600 cây cà phê.

Hiện nay, 200 cây cà phê đã cho thu bói. Không chỉ có sinh kế ổn định hơn, gia đình anh còn được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. “Nhờ sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, gia đình tôi từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo” - anh Hyim chia sẻ.

Cùng với tạo sinh kế, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được cấp ủy xã Lơ Pang trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Việc “an cư” trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động, sản xuất, từ đó từng bước “lạc nghiệp”.

“Năm 2025, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ một con bò sinh sản và xây dựng nhà mới. Cùng với 400 cây cà phê đã cho thu hoạch, cuộc sống gia đình dần ổn định, chính thức thoát nghèo” - chị Amin (làng Ar Tơ Măn) phấn khởi nói.

giam-ngheo-5.jpg
Cán bộ xã Ia Ko tuyên truyền người dân phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: P.D

Tại xã Ia Ko, nơi có hơn 45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, các chi bộ thôn, làng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, trực tiếp phân công đảng viên phụ trách từng hộ nghèo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế.

Ông Kpui Ten - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sur A - cho biết, đầu năm 2025, làng có 38 hộ nghèo. Thông qua công tác vận động, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê, hồ tiêu cho thu nhập ổn định. Kết quả, đến nay, làng đã giảm được 11 hộ nghèo.

“Trao cần câu” cho chặng đường dài

Dù đã vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2025 với 189 hộ thoát nghèo, song tỷ lệ hộ nghèo của xã Lơ Pang vẫn còn 9,4% (392 hộ). Thực tế này đòi hỏi địa phương tiếp tục kiên trì các giải pháp căn cơ, lâu dài, trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã, giai đoạn 2026-2031, xã đăng ký huy động trên 500 tỷ đồng từ các chương trình, đề án mới, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển giống cây trồng mới, đẩy mạnh đào tạo nghề và từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp.

Ở các xã biên giới, công tác giảm nghèo được gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân”. Các địa phương chủ động rà soát, phân loại từng nhóm hộ nghèo, giao chỉ tiêu giảm nghèo đến từng thôn, làng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Các chính sách hỗ trợ bò sinh sản, giống cây trồng mới, lúa chất lượng cao, phân bón, cùng các lớp tập huấn kỹ thuật được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, công tác đào tạo nghề được chú trọng nhằm trang bị kỹ năng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Ngô Hữu Phước - Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan - nhấn mạnh: Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nền tảng giữ gìn sự bình yên nơi biên giới, trong đó, ổn định và nâng cao đời sống kinh tế cho người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Quán triệt quan điểm này, xã tập trung hỗ trợ sinh kế theo hướng “trao cần câu”, phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên.

giam-ngheo-4.jpg
Diện mạo thôn, làng ở xã Ia Ko ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: P.D

Cùng với phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Khi điện, đường, trường, trạm được đầu tư, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố; vai trò tự quản cộng đồng được phát huy, mỗi người dân thực sự trở thành một “cột mốc sống”, góp phần giữ vững an ninh biên giới.

Từ những buôn, làng đang đổi thay từng ngày có thể thấy rõ hành trình giảm nghèo bền vững không chỉ được đo bằng những con số mà bằng chính niềm tin, ý chí tự lực và khát vọng vươn lên của người dân.

