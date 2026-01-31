Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tạo đồng thuận, khơi thông nguồn lực phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN QUÝ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Gia Lai đã đề xuất xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận.

Các mô hình không chỉ góp phần đổi mới phương thức vận động quần chúng, mà còn trực tiếp tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các chủ trương phát triển KT-XH của địa phương.

Dân vận bám sát đời sống, giải quyết việc dân cần

Từ đầu tháng 8-2025 đến nay, đều đặn sáng thứ Bảy hằng tuần, lãnh đạo xã Ðề Gi tổ chức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân tại các nhà văn hóa thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Dũng Luận cho biết: Mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” xuất phát từ yêu cầu đổi mới hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”. Sau gần 6 tháng triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ nét.

phat-trien-kinh-te-2.jpg
“Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” ở xã Đề Gi tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh tại địa bàn. Ảnh: ĐVCC

“Xã đã tiếp nhận hàng trăm lượt ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, kênh mương xuống cấp, các kiến nghị về chính sách tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo, cận nghèo…

Nhiều vấn đề được giải quyết ngay tại buổi đối thoại, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân” - ông Luận nhấn mạnh.

Từ mô hình “Nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin”, năm 2025, xã Ân Hảo tiếp tục cụ thể hóa bằng nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thân Như Vương cho biết, địa phương chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; rà soát, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có giải pháp phù hợp, kịp thời.

“Cách làm này đã tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thể hiện rõ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, không phát sinh khiếu kiện phức tạp, góp phần bảo đảm tiến độ thi công dự án” - ông Vương cho hay.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh Huyện, năm 2025, ngành đã cùng với cấp ủy các cấp tập trung xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình dân vận hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, coi hiệu quả thực chất là thước đo.

Tinh thần xuyên suốt là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Lan tỏa giá trị, khơi dậy sức dân

Không dừng lại ở việc tháo gỡ những vấn đề trước mắt, nhiều mô hình dân vận tại cơ sở còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát huy nội lực trong nhân dân, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh.

phat-trien-kinh-te-1.jpg
Đường cờ Tổ quốc trên tuyến An Dương Vương - Hàn Mặc Tử (phường Quy Nhơn Nam) khánh thành ngày 28-1, góp phần tạo mỹ quan đô thị, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tại xã Ia Ly, chị H’Uyên Niê (cán bộ bán chuyên trách Văn phòng UBND xã) đã tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia mô hình du lịch cộng đồng gắn với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Xuất phát từ mong muốn giúp chị em trong làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên trong cuộc sống, đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Jrai, chị kiên trì vận động thành lập và phát triển mô hình hợp tác xã dệt thổ cẩm.

Chị H’Uyên Niê bày tỏ: Đến nay, mô hình không chỉ được nhân rộng mà còn tạo việc làm ổn định cho 74 nghệ nhân, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời hình thành điểm nhấn du lịch văn hóa tại địa phương. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận khi biết khơi dậy đúng tiềm năng, lợi thế và nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Ở khu vực đô thị, mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) được duy trì nhiều năm qua cũng cho thấy sức lan tỏa bền bỉ.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hữu Khúc, việc treo cờ Tổ quốc đồng bộ dọc tuyến đường không chỉ góp phần tạo mỹ quan đô thị mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Qua đó, mỗi người dân ý thức hơn trách nhiệm cùng chính quyền tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại.

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự ủng hộ và tham gia chủ động của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Từ thực tiễn các mô hình, nhiều phong trào thi đua yêu nước được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Năm 2026, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực để các mô hình hay tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa, thực sự trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Thời sự - Bình luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

null