Tạo đồng thuận, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Gia Lai đã đề xuất xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận.

Các mô hình không chỉ góp phần đổi mới phương thức vận động quần chúng, mà còn trực tiếp tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các chủ trương phát triển KT-XH của địa phương.

Dân vận bám sát đời sống, giải quyết việc dân cần

Từ đầu tháng 8-2025 đến nay, đều đặn sáng thứ Bảy hằng tuần, lãnh đạo xã Ðề Gi tổ chức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân tại các nhà văn hóa thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Dũng Luận cho biết: Mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” xuất phát từ yêu cầu đổi mới hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”. Sau gần 6 tháng triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ nét.

“Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” ở xã Đề Gi tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh tại địa bàn. Ảnh: ĐVCC

“Xã đã tiếp nhận hàng trăm lượt ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, kênh mương xuống cấp, các kiến nghị về chính sách tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo, cận nghèo…

Nhiều vấn đề được giải quyết ngay tại buổi đối thoại, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân” - ông Luận nhấn mạnh.

Từ mô hình “Nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin”, năm 2025, xã Ân Hảo tiếp tục cụ thể hóa bằng nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thân Như Vương cho biết, địa phương chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; rà soát, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có giải pháp phù hợp, kịp thời.

“Cách làm này đã tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thể hiện rõ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, không phát sinh khiếu kiện phức tạp, góp phần bảo đảm tiến độ thi công dự án” - ông Vương cho hay.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh Huyện, năm 2025, ngành đã cùng với cấp ủy các cấp tập trung xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình dân vận hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, coi hiệu quả thực chất là thước đo.

Tinh thần xuyên suốt là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Lan tỏa giá trị, khơi dậy sức dân

Không dừng lại ở việc tháo gỡ những vấn đề trước mắt, nhiều mô hình dân vận tại cơ sở còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát huy nội lực trong nhân dân, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh.

Đường cờ Tổ quốc trên tuyến An Dương Vương - Hàn Mặc Tử (phường Quy Nhơn Nam) khánh thành ngày 28-1, góp phần tạo mỹ quan đô thị, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tại xã Ia Ly, chị H’Uyên Niê (cán bộ bán chuyên trách Văn phòng UBND xã) đã tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia mô hình du lịch cộng đồng gắn với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Xuất phát từ mong muốn giúp chị em trong làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên trong cuộc sống, đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Jrai, chị kiên trì vận động thành lập và phát triển mô hình hợp tác xã dệt thổ cẩm.

Chị H’Uyên Niê bày tỏ: Đến nay, mô hình không chỉ được nhân rộng mà còn tạo việc làm ổn định cho 74 nghệ nhân, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời hình thành điểm nhấn du lịch văn hóa tại địa phương. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận khi biết khơi dậy đúng tiềm năng, lợi thế và nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Ở khu vực đô thị, mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) được duy trì nhiều năm qua cũng cho thấy sức lan tỏa bền bỉ.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hữu Khúc, việc treo cờ Tổ quốc đồng bộ dọc tuyến đường không chỉ góp phần tạo mỹ quan đô thị mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Qua đó, mỗi người dân ý thức hơn trách nhiệm cùng chính quyền tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại.

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự ủng hộ và tham gia chủ động của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Từ thực tiễn các mô hình, nhiều phong trào thi đua yêu nước được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Năm 2026, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực để các mô hình hay tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa, thực sự trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân.