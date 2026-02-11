Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác

(GLO)- 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, lan tỏa từ nhận thức đến hành động.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên và nhân dân Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, mà còn củng cố niềm tin xã hội, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho chặng đường phát triển mới của tỉnh.

“Nói đi đôi với làm” gắn với phong trào thi đua yêu nước

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ khẳng định các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã triển khai việc học tập và làm theo gương Bác quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, gắn chặt giữa học tập với hành động cụ thể.

Tỉnh Gia Lai có 3 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Tinh thần “nói đi đôi với làm” - giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã trở thành nét đẹp thường trực trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng; trong rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên; lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm không chỉ dừng ở học tập lý luận, mà tác động trực tiếp đến việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Vai trò nêu gương, nhất là của người đứng đầu, ngày càng được phát huy, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

Một điểm nổi bật trong quá trình triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW là việc gắn chặt nội dung học tập và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch làm theo gương Bác sát thực tiễn, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi trong nhân dân.

Nhiều phong trào, cuộc vận động mang đậm dấu ấn được triển khai hiệu quả như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”...

Cùng với đó, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 5.813 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhân rộng điển hình, tạo nền nếp bền vững

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận, biểu dương hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, có 34 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 31 điển hình được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khen thưởng; 370 điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; cùng hàng nghìn tập thể, cá nhân khác được các cấp, ngành biểu dương…

Lực lượng quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy: "Vì nhân dân phục vụ", cùng nhau giúp đỡ người dân xã Đề Gi khắc phục hậu quả bão số 13, ổn định cuộc sống. Ảnh: N.H

Các điển hình tiêu biểu không chỉ phản ánh thành tích riêng lẻ, mà đại diện cho hàng nghìn câu chuyện sinh động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, sự cống hiến thầm lặng và mối quan hệ hài hòa giữa lý tưởng cách mạng với yêu cầu thực tiễn. Mô hình, cách làm hay đều có tính ứng dụng cao, gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ cho rằng, chính những việc làm cụ thể, thiết thực của từng cán bộ, đảng viên, từng người dân đã minh chứng sinh động cho việc học tập Bác bằng hành động. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

“Từ thực tiễn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm quan trọng là phải phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, xác định đúng, trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện” - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định.

Trong giai đoạn mới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả bền vững, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các quy định về trách nhiệm nêu gương, đạo đức cách mạng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết nhằm đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp thường xuyên.

Cùng với đó, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng linh hoạt, đa dạng, ứng dụng công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả giáo dục, truyền cảm hứng đến đông đảo quần chúng nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

“Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ chủ động tham mưu xây dựng các chuyên đề học tập hằng năm sát thực tiễn, có tính khả thi cao, phục vụ trực tiếp cho việc triển khai nhiệm vụ chính trị tại cơ sở” - bà Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh.