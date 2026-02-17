Gia Lai: Trang nghiêm Lễ thượng cờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dự lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Lễ thượng cờ diễn ra theo nghi thức quân đội, gồm rước Quốc kỳ, thượng cờ và duyệt đội ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Lễ thượng cờ là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quốc kỳ tung bay trên nền trời xanh ngay dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026 đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Nhìn lại năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp và sự đồng lòng của nhân dân, tỉnh Gia Lai đã duy trì đà tăng trưởng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025; quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Dũng

“Bước sang năm Bính Ngọ 2026 - năm đầu tiên đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo nền tảng vững chắc cho những bước đột phá trong những năm tiếp theo.

Với quyết tâm chính trị cao và niềm tin mới, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; tận dụng thời cơ, khơi thông mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; quyết tâm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, an toàn; cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định.

Đội tiêu binh diễu hành qua tượng đài Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Nguyễn Dũng

Lễ thượng cờ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm chào mừng năm mới, khơi dậy tinh thần yêu nước, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ đầu xuân.