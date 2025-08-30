Gia Lai hôm nay 30-8: Thiêng liêng lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Nhơn Châu

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm cán bộ lão thành cách mạng
Thiêng liêng lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Nhơn Châu
Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169
80 doanh nghiệp tham gia Không gian triển lãm kinh tế tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025
Khai mạc Triển lãm “Gia Lai-Sắc màu văn hóa” tại đặc khu Côn Đảo
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch”
Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai
Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên-học sinh mồ côi ở xã Biển Hồ
Đội bóng Công ty TNHH một thành viên Minh Nhật Agri vô địch giải bóng đá mini phường Ayun Pa
Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng-chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh