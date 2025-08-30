Gia Lai hôm nay 30-8: Thiêng liêng lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Nhơn Châu

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm cán bộ lão thành cách mạng; Thiêng liêng lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Nhơn Châu; Khai mạc Triển lãm “Gia Lai-Sắc màu văn hóa” tại đặc khu Côn Đảo; Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch”…