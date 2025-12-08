Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

(GLO)- Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có Công điện số 158/CĐ-BCH ngày 7-12-2025 gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Tin nhanh đầu ngày:

- Gia Lai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

- Triển khai giải pháp ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê

- Hơn 300 cán bộ, giáo viên tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh

- Du lịch Việt Nam thắng lớn tại World Travel Awards

- “Cồng chiêng cuối tuần” hoạt động trở lại sau gần 1 năm tạm dừng

- Giao lưu bóng chuyền hơi nữ chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai

10:44

Nhịp sống hôm nay: Ngân hàng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp sau thiên tai

13:24

Câu chuyện thể thao: Người "thắp lửa" phong trào thể thao ở buôn làng

15:43

Sống khỏe mỗi ngày: Những loại trái cây giúp duy trì mái tóc "trẻ lâu"

18:31

Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m

