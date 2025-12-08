- Gia Lai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

(GLO)- Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có Công điện số 158/CĐ-BCH ngày 7-12-2025 gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.