Tin nhanh đầu ngày:
- Gia Lai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông
- Triển khai giải pháp ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê
- Hơn 300 cán bộ, giáo viên tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh
- Du lịch Việt Nam thắng lớn tại World Travel Awards
- “Cồng chiêng cuối tuần” hoạt động trở lại sau gần 1 năm tạm dừng
- Giao lưu bóng chuyền hơi nữ chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Nhịp sống hôm nay: Ngân hàng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp sau thiên tai
Câu chuyện thể thao: Người "thắp lửa" phong trào thể thao ở buôn làng
Sống khỏe mỗi ngày: Những loại trái cây giúp duy trì mái tóc "trẻ lâu"
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m