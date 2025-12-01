Thủ tướng Chính phủ: Triển khai dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai nhanh nhất

Tin nhanh đầu ngày:
+ Thủ tướng Chính phủ: Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai
+ Nêu cao tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ" của phụ nữ Việt Nam
+ Quân khu 5 lập 80 đội hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân sau lũ
+ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
+ Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất
+ Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ
Nhịp sống hôm nay:
+ Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh giành 4 huy chương tại Giải vô địch Cờ Vua trẻ Châu Á
+ VĐV Phạm Thị Hồng Lệ lần thứ 17 vô địch tại VnExpress Marathon
Câu chuyện thể thao: Gia Lai khẳng định vị thế ở đấu trường thể thao khu vực
Sống khỏe: Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm
Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác