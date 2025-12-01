Thủ tướng Chính phủ: Triển khai dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai nhanh nhất

02:03

Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Chính phủ: Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai

+ Nêu cao tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ" của phụ nữ Việt Nam

+ Quân khu 5 lập 80 đội hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân sau lũ

+ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

+ Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

+ Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ