Thủ tướng Chính phủ: Triển khai dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai nhanh nhất

PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thủ tướng Chính phủ: Triển khai dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai nhanh nhất; Nêu cao tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ" của phụ nữ Việt Nam; Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Chính phủ: Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai

+ Nêu cao tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ" của phụ nữ Việt Nam

+ Quân khu 5 lập 80 đội hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân sau lũ

+ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

+ Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

+ Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ

11:58

Nhịp sống hôm nay:

+ Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh giành 4 huy chương tại Giải vô địch Cờ Vua trẻ Châu Á

+ VĐV Phạm Thị Hồng Lệ lần thứ 17 vô địch tại VnExpress Marathon

14:53

Câu chuyện thể thao: Gia Lai khẳng định vị thế ở đấu trường thể thao khu vực

16:55

Sống khỏe: Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

18:22

Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác

