- Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-1, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.