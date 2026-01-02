Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-1, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.
Tin nhanh đầu ngày:

- Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

- Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

- Những điều luật giao thông mới có hiệu lực từ 2026

- Công an xã Chư Prông trao 165 áo ấm cho học sinh Trường Mầm non Hoa Sữa

- Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà

10:27

Nhịp sống hôm nay: Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

13:37

Sắc màu Việt: Giữ gìn bản sắc cho vùng đất lễ hội

16:05

Sống khỏe mỗi ngày: Áp dụng chế độ ăn 90-30-50 giúp giảm cân đón Tết

18:06

Thời tiết hôm nay:

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng

- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động

