Tin nhanh đầu ngày:
- Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai
- Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku
- Những điều luật giao thông mới có hiệu lực từ 2026
- Công an xã Chư Prông trao 165 áo ấm cho học sinh Trường Mầm non Hoa Sữa
- Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà
Nhịp sống hôm nay: Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó
Sắc màu Việt: Giữ gìn bản sắc cho vùng đất lễ hội
Sống khỏe mỗi ngày: Áp dụng chế độ ăn 90-30-50 giúp giảm cân đón Tết
Thời tiết hôm nay:
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng
- Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động