(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai; Đảng viên có thể đóng đảng phí hằng tháng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Từ 1-3, thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư; Độc đáo tù và của người Jrai...