Tin nhanh đầu ngày:
+ Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai
+ Đảng viên có thể đóng đảng phí hằng tháng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
+ Từ 1-3, thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư
+ “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2026 lan tỏa nghĩa tình tại Gia Lai
Nhịp sống hôm nay:
+ Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm
+ Công an tìm chủ nhân của 43 con chó bị mất trộm
Sắc màu Việt: Độc đáo tù và của người Jrai
Sống khỏe: Các loại nước uống giúp giải rượu bia hiệu quả ngày Tết
Thời tiết hôm nay: Người dân tham gia sự kiện đón Xuân cần chuẩn bị ô dù, áo mưa