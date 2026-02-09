Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Độc đáo tù và của người Jrai

Độc đáo tù và của người Jrai

PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai; Đảng viên có thể đóng đảng phí hằng tháng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Từ 1-3, thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư; Độc đáo tù và của người Jrai...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

+ Đảng viên có thể đóng đảng phí hằng tháng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

+ Từ 1-3, thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư

+ “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2026 lan tỏa nghĩa tình tại Gia Lai

09:00

Nhịp sống hôm nay:

+ Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

+ Công an tìm chủ nhân của 43 con chó bị mất trộm

12:12

Sắc màu Việt: Độc đáo tù và của người Jrai

14:24

Sống khỏe: Các loại nước uống giúp giải rượu bia hiệu quả ngày Tết

16:20

Thời tiết hôm nay: Người dân tham gia sự kiện đón Xuân cần chuẩn bị ô dù, áo mưa

