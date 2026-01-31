Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 ra thị trường quốc tế
+ Dự án giảm phát thải kỳ vọng mang lợi ích cho hơn 30.000 hộ dân Gia Lai
+ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai kết nghĩa với buôn Ngôl và buôn Choanh, xã Uar
+ Hỗ trợ hơn 1,1 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 586 tỷ đồng
Nhịp sống hôm nay:
+ Đồng diễn dân vũ, phát động nuôi heo đất để lì xì trẻ mồ côi
+ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn Nam nhận đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi
Sắc màu Việt: Mơ Hra - Ðáp: Làng du lịch cộng đồng đầu tiên đạt chuẩn OCOP
Sống khỏe: 4 nhóm người cần hạn chế uống cà phê sữa dù thích đến mấy
Thời tiết hôm nay: Từ ngày 1 đến 4-2, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác