Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Dự án giảm phát thải kỳ vọng mang lợi ích cho hơn 30.000 hộ dân Gia Lai

Dự án giảm phát thải kỳ vọng mang lợi ích cho hơn 30.000 hộ dân Gia Lai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 ra thị trường quốc tế; Dự án giảm phát thải kỳ vọng mang lợi ích cho hơn 30.000 hộ dân Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai kết nghĩa với buôn Ngôl và buôn Choanh, xã Uar...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:02

Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 ra thị trường quốc tế

+ Dự án giảm phát thải kỳ vọng mang lợi ích cho hơn 30.000 hộ dân Gia Lai

+ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai kết nghĩa với buôn Ngôl và buôn Choanh, xã Uar

+ Hỗ trợ hơn 1,1 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 586 tỷ đồng

08:58

Nhịp sống hôm nay:

+ Đồng diễn dân vũ, phát động nuôi heo đất để lì xì trẻ mồ côi

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn Nam nhận đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi

10:41

Sắc màu Việt: Mơ Hra - Ðáp: Làng du lịch cộng đồng đầu tiên đạt chuẩn OCOP

13:29

Sống khỏe: 4 nhóm người cần hạn chế uống cà phê sữa dù thích đến mấy

14:43

Thời tiết hôm nay: Từ ngày 1 đến 4-2, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác

null