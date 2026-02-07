Tin nhanh đầu ngày:
+ Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tại các đơn vị, địa phương
+ Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai
+ Hơn 27.576 tỷ đồng thực hiện Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
+ Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Nhịp sống hôm nay:
+ Trao 1.400 suất quà “Tết nhân ái” cho người dân xã Đề Gi
Sắc màu Việt: Phường Quy Nhơn khánh thành cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Chiến Thắng
Sống khỏe: Mỗi ngày 1 ly nước đậu bắp: Điều bất ngờ xảy ra cho đường huyết và mỡ máu
Thời tiết hôm nay: Dự báo khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai sẽ có mưa, mưa rào