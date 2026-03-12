Tin nhanh đầu ngày:
+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo
+ Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Phù Cát
+ Chuyển mục đích sử dụng 3,16 ha rừng để thực hiện dự án kênh nhánh thủy lợi Ia Mơr
+ Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió trị giá 4.679 tỷ đồng
Nhịp sống hôm nay: Đề nghị tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát và Pleiku
Câu chuyện thể thao: Chạy đồng hành khám phá làng Kép – Ia Ly
Sống khỏe: 3 loại rau giá rẻ nên ăn nhiều hơn để gan khỏe mạnh
Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tăng cường từ 12/3, nhiều khu vực có mưa giông