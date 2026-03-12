Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Đề nghị tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát và Pleiku

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo; Đề nghị tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát và Pleiku; Chạy đồng hành khám phá làng Kép - Ia Ly...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

+ Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Phù Cát

+ Chuyển mục đích sử dụng 3,16 ha rừng để thực hiện dự án kênh nhánh thủy lợi Ia Mơr

+ Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió trị giá 4.679 tỷ đồng

09:45

Nhịp sống hôm nay: Đề nghị tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát và Pleiku

11:41

Câu chuyện thể thao: Chạy đồng hành khám phá làng Kép – Ia Ly

13:04

Sống khỏe: 3 loại rau giá rẻ nên ăn nhiều hơn để gan khỏe mạnh

15:14

Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tăng cường từ 12/3, nhiều khu vực có mưa giông

