(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo; Đề nghị tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát và Pleiku; Chạy đồng hành khám phá làng Kép - Ia Ly...