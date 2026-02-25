Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

“Thủ phủ mai vàng” ở Gia Lai đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra của EC; Công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phú Túc và Chư Krey được triển khai theo đúng luật định; “Thủ phủ mai vàng” ở Gia Lai đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng; Gia Lai không xảy ra cháy rừng trong dịp Tết...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra của EC

+ Công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phú Túc và Chư Krey được triển khai theo đúng luật định

+ Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

08:58

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia Lai không xảy ra cháy rừng trong dịp Tết Bính Ngọ

+ “Thủ phủ mai vàng” ở Gia Lai đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng

11:07

Sắc màu Việt: Chuỗi sự kiện cà phê đặc sản Gia Lai sẽ diễn ra vào tháng 11-2026

13:45

Sống khỏe: 4 thực phẩm tốt cho huyết áp, bạn nên ăn mỗi ngày

15:25

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, giông rải rác

