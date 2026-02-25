(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra của EC; Công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phú Túc và Chư Krey được triển khai theo đúng luật định; “Thủ phủ mai vàng” ở Gia Lai đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng; Gia Lai không xảy ra cháy rừng trong dịp Tết...