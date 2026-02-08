Tin nhanh đầu ngày
+ Già làng, người có uy tín góp sức giữ bình yên biên giới
+ Quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí
+ Toàn tỉnh có trên 70.000 ha sản xuất theo hướng nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ
+ 4 đơn vị phối hợp hỗ trợ 16 gia đình đặc biệt khó khăn
Nhịp sống hôm nay:
+ Phường Hoài Nhơn ra mắt mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số”
+ Phường Bồng Sơn tặng tuyến đường điện năng lượng mặt trời cho xã Chư Prông
Sắc màu Việt: Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng
Sống khỏe: 3 thói quen buổi sáng giúp cứu mạch máu não cho người huyết áp cao trên 50 tuổi
Thời tiết hôm nay: Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi