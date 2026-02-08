Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; Toàn tỉnh có trên 70.000 ha sản xuất theo hướng nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ; Phường Hoài Nhơn ra mắt mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số”...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:53

Tin nhanh đầu ngày

+ Già làng, người có uy tín góp sức giữ bình yên biên giới

+ Quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

+ Toàn tỉnh có trên 70.000 ha sản xuất theo hướng nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ

+ 4 đơn vị phối hợp hỗ trợ 16 gia đình đặc biệt khó khăn

08:05

Nhịp sống hôm nay:

+ Phường Hoài Nhơn ra mắt mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số”

+ Phường Bồng Sơn tặng tuyến đường điện năng lượng mặt trời cho xã Chư Prông

10:05

Sắc màu Việt: Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

12:24

Sống khỏe: 3 thói quen buổi sáng giúp cứu mạch máu não cho người huyết áp cao trên 50 tuổi

14:01

Thời tiết hôm nay: Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi

null