(GLO)- Bản tin có các nội dung: Quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; Toàn tỉnh có trên 70.000 ha sản xuất theo hướng nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ; Phường Hoài Nhơn ra mắt mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số”...