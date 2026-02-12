Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm; Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà tại xã đảo Nhơn Châu; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết nghĩa với 2 làng của xã Kdang; Phường Hoài Nhơn Tây khánh thành công trình mừng Đảng - mừng Xuân...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm

+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà tại xã đảo Nhơn Châu

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 2 làng của xã Kdang

+ Phường Hoài Nhơn Tây khánh thành công trình mừng Đảng - mừng Xuân

09:06

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia Lai: Khởi tố, tạm giam 6 đối tượng bắt trộm hàng nghìn con chó

10:48

Sắc màu Việt: Phường Quy Nhơn Đông tổ chức Hội thi dựng nêu đón Tết

13:00

Sống khỏe: Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

14:32

Thời tiết hôm nay: Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thuận lợi cho các hoạt động du xuân

