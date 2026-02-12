Tin nhanh đầu ngày:
+ Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm
+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà tại xã đảo Nhơn Châu
+ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 2 làng của xã Kdang
+ Phường Hoài Nhơn Tây khánh thành công trình mừng Đảng - mừng Xuân
Nhịp sống hôm nay:
+ Gia Lai: Khởi tố, tạm giam 6 đối tượng bắt trộm hàng nghìn con chó
Sắc màu Việt: Phường Quy Nhơn Đông tổ chức Hội thi dựng nêu đón Tết
Sống khỏe: Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?
Thời tiết hôm nay: Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thuận lợi cho các hoạt động du xuân