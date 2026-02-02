Tin nhanh đầu ngày:
+ Chi cục Thủy lợi Gia Lai kết nghĩa với làng Bung Tờ Số
+ Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 162 học viên
+ Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”
+ 608 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Đức Cơ
Nhịp sống hôm nay:
+ Ra mắt công trình “Tuổi trẻ và Công an xã Tuy Phước tri ân anh hùng liệt sĩ”
+ Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong
Sắc màu Việt: Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai
Sống khỏe: 3 nhóm người nên thận trọng khi bổ sung omega-3
Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào