(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chi cục Thủy lợi Gia Lai kết nghĩa với làng Bung Tờ Số; Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 162 học viêN; Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”; 608 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Đức Cơ