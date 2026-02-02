Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chi cục Thủy lợi Gia Lai kết nghĩa với làng Bung Tờ Số; Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 162 học viêN; Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”; 608 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Đức Cơ
01:38

Tin nhanh đầu ngày:

+ Chi cục Thủy lợi Gia Lai kết nghĩa với làng Bung Tờ Số

+ Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 162 học viên

+ Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

+ 608 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Đức Cơ

06:43

Nhịp sống hôm nay:

+ Ra mắt công trình “Tuổi trẻ và Công an xã Tuy Phước tri ân anh hùng liệt sĩ”

+ Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

09:04

Sắc màu Việt: Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

10:46

Sống khỏe: 3 nhóm người nên thận trọng khi bổ sung omega-3

12:21

Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào

