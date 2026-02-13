Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai chấp thuận chuyển đổi gần 162 ha đất rừng để thực hiện các dự án

Gia Lai chấp thuận chuyển đổi gần 162 ha đất rừng để thực hiện các dự án

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân; Gia Lai chấp thuận chuyển đổi gần 162 ha đất rừng để thực hiện các dự án...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:00

Tin nhanh đầu ngày:

+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân

+ Gia Lai chấp thuận chuyển đổi gần 162 ha đất rừng để thực hiện các dự án

+ Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

08:14

Nhịp sống hôm nay:

+ Trao tiền bạn đọc hỗ trợ đợt 4 cho gia đình bệnh nhân ung thư tại xã Ia Hrú

+ Công ty Cao su Mang Yang khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc

10:32

Sắc màu Việt: Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 mở rộng quy mô, kéo dài xuyên Tết

11:52

Sống khỏe: Những loại nước tránh uống khi bụng đói

13:36

Thời tiết hôm nay: Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi

null