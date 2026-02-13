Tin nhanh đầu ngày:
+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân
+ Gia Lai chấp thuận chuyển đổi gần 162 ha đất rừng để thực hiện các dự án
+ Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết
Nhịp sống hôm nay:
+ Trao tiền bạn đọc hỗ trợ đợt 4 cho gia đình bệnh nhân ung thư tại xã Ia Hrú
+ Công ty Cao su Mang Yang khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc
Sắc màu Việt: Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 mở rộng quy mô, kéo dài xuyên Tết
Sống khỏe: Những loại nước tránh uống khi bụng đói
Thời tiết hôm nay: Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi