Cấp, phát Báo Gia Lai cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang; Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai; Cấp, phát Báo Gia Lai cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

+ Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai

+ Cấp, phát Báo Gia Lai cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên

+ Sân Pleiku mở cửa miễn phí các trận đấu của Thanh niên TP. Hồ Chí Minh

07:50

Nhịp sống hôm nay:

+ Xã Ia Hiao ra mắt phòng livestream cộng đồng

09:32

Câu chuyện thể thao: Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện - “Kỳ nhân” rạng danh mảnh đất Gia Lai

13:02

Sống khỏe: Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

14:28

Thời tiết hôm nay: Khả năng bão Penha sẽ vào biển Đông

