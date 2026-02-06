Tin nhanh đầu ngày:
+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang
+ Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai
+ Cấp, phát Báo Gia Lai cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên
+ Sân Pleiku mở cửa miễn phí các trận đấu của Thanh niên TP. Hồ Chí Minh
Nhịp sống hôm nay:
+ Xã Ia Hiao ra mắt phòng livestream cộng đồng
Câu chuyện thể thao: Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện - “Kỳ nhân” rạng danh mảnh đất Gia Lai
Sống khỏe: Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ
Thời tiết hôm nay: Khả năng bão Penha sẽ vào biển Đông