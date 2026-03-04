(GLO)- Bản tin có các nội dung: Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm; Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện; Hiệp hội Du lịch Gia Lai khảo sát xây dựng tour du lịch Café Farm tại Pleiku...