Tin nhanh đầu ngày:
+ Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm
+ Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện
+ Hiệp hội Du lịch Gia Lai khảo sát xây dựng tour du lịch Café Farm tại Pleiku
Nhịp sống hôm nay:
+ Giữ hương vị quê nhà qua hội thi “Trưng bày mâm bánh truyền thống”
Sắc màu Việt: Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam mở cửa đón khách tham quan
Sống khỏe: Những dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ không do rượu bia
Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi