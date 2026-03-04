Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm; Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện; Hiệp hội Du lịch Gia Lai khảo sát xây dựng tour du lịch Café Farm tại Pleiku...
01:53

Tin nhanh đầu ngày:

+ Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

+ Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

+ Hiệp hội Du lịch Gia Lai khảo sát xây dựng tour du lịch Café Farm tại Pleiku

07:44

Nhịp sống hôm nay:

+ Giữ hương vị quê nhà qua hội thi “Trưng bày mâm bánh truyền thống”

08:48

Sắc màu Việt: Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam mở cửa đón khách tham quan

11:27

Sống khỏe: Những dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ không do rượu bia

13:23

Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi

