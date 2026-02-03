Tin nhanh đầu ngày:
+ Vững bước dưới cờ Đảng
+ Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Hà Nội
+ Hiệp thương thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031
+ Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai
Nhịp sống hôm nay:
+ Kbang: 200 người dân nghèo, khó khăn nhận quà tại Phiên Chợ “Tết nhân ái”
Câu chuyện thể thao:
+ Cơ thủ Gia Lai Nguyễn Quốc Nguyện vào chung kết PBA Tour
Sống khỏe: Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin C
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8