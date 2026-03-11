Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch, thu hút nhà đầu tư

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch, thu hút nhà đầu tư; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai; Xã Gào khởi công 3 dự án chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch, thu hút nhà đầu tư

+ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

+ Xã Gào khởi công 3 dự án chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

08:25

Nhịp sống hôm nay: Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

10:52

Câu chuyện thể thao: Công bố cung đường giải Gia Lai City Trail 2026

12:57

Sống khỏe: Mè đen có thực sự làm giảm tóc bạc, mỡ máu?

14:20

Thời tiết hôm nay: Từ 10 đến 16-3: Thời tiết cơ bản thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử

