(GLO)- Bản tin có các nội dung: Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch, thu hút nhà đầu tư; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai; Xã Gào khởi công 3 dự án chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp...