Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc Tết gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các đơn vị tặng quà Tết cho người dân Gia Lai...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thăm, chúc Tết gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

+ Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

+ Tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

+ Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các đơn vị tặng quà Tết cho người dân Gia Lai

08:25

Nhịp sống hôm nay:

+ Hỗ trợ 5 triệu đồng cho nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

09:40

Sắc màu Việt: Bảo tàng Pleiku trưng bày về Di tích khảo cổ Sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá dịp Tết Bính Ngọ

11:01

Sống khỏe: Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

13:00

Thời tiết hôm nay: Từ đêm 4 đến ngày 6-2: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa

