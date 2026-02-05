Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thăm, chúc Tết gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
+ Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I
+ Tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
+ Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các đơn vị tặng quà Tết cho người dân Gia Lai
Nhịp sống hôm nay:
+ Hỗ trợ 5 triệu đồng cho nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Sắc màu Việt: Bảo tàng Pleiku trưng bày về Di tích khảo cổ Sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá dịp Tết Bính Ngọ
Sống khỏe: Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh
Thời tiết hôm nay: Từ đêm 4 đến ngày 6-2: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa