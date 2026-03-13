Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Phở Nhớ Phố Núi đại diện Gia Lai tham gia Festival "Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại"

Phở Nhớ Phố Núi đại diện Gia Lai tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; Gia Lai có tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,72%; Phở Nhớ Phố Núi đại diện Gia Lai tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”...
01:49

Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh hơn 2.554 tỷ đồng

+ Gia Lai có tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,72%

+ Phở Nhớ Phố Núi đại diện Gia Lai tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”

09:35

Nhịp sống hôm nay: UBND xã Ân Tường sẽ xác minh phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Ðak Mang

12:35

Câu chuyện thể thao:

+ 8 đội bóng tranh tài ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng

+ Gia Lai có 24 học sinh dự Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

15:08

Sống khỏe: Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3, điều gì xảy ra với mức mỡ máu?

16:50

Thời tiết hôm nay: Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi

