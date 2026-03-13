(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; Gia Lai có tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,72%; Phở Nhớ Phố Núi đại diện Gia Lai tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”...