Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh hơn 2.554 tỷ đồng
+ Gia Lai có tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,72%
+ Phở Nhớ Phố Núi đại diện Gia Lai tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”
Nhịp sống hôm nay: UBND xã Ân Tường sẽ xác minh phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Ðak Mang
Câu chuyện thể thao:
+ 8 đội bóng tranh tài ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng
+ Gia Lai có 24 học sinh dự Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc
Sống khỏe: Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3, điều gì xảy ra với mức mỡ máu?
Thời tiết hôm nay: Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi