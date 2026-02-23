Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Tết các đơn vị quân đội và doanh nghiệp ở khu vực Tây Gia Lai
+ Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu thương mại, dịch vụ tại xã Tuy Phước
+ Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Gia Lai xuất bán gần 200 con heo giống và heo thịt
Nhịp sống hôm nay: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 30 đội, nhóm, CLB cồng chiêng nữ đang hoạt động
Sắc màu Việt: Làng nghề nón lá Gò Găng vào xuân mới
Sống khỏe: Cách phục hồi gan sau rượu bia ngày Tết Nguyên đán
Thời tiết hôm nay: Tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu