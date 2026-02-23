+ Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu thương mại, dịch vụ tại xã Tuy Phước

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Tết các đơn vị quân đội và doanh nghiệp ở khu vực Tây Gia Lai; Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu TMDV tại xã Tuy Phước; Xuất bán gần 200 con heo giống và heo thịt; Làng nghề nón lá Gò Găng vào xuân mới...