Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu thương mại, dịch vụ tại xã Tuy Phước

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Tết các đơn vị quân đội và doanh nghiệp ở khu vực Tây Gia Lai; Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu TMDV tại xã Tuy Phước; Xuất bán gần 200 con heo giống và heo thịt; Làng nghề nón lá Gò Găng vào xuân mới...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Tết các đơn vị quân đội và doanh nghiệp ở khu vực Tây Gia Lai

+ Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu thương mại, dịch vụ tại xã Tuy Phước

+ Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Gia Lai xuất bán gần 200 con heo giống và heo thịt

07:34

Nhịp sống hôm nay: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 30 đội, nhóm, CLB cồng chiêng nữ đang hoạt động

09:10

Sắc màu Việt: Làng nghề nón lá Gò Găng vào xuân mới

12:35

Sống khỏe: Cách phục hồi gan sau rượu bia ngày Tết Nguyên đán

14:32

Thời tiết hôm nay: Tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu

