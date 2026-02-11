Tin nhanh đầu ngày:
+ Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai
+ Gia Lai triển khai nhiệm vụ phòng, chống khủng bố năm 2026
+ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội tại Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán
+ Bàn giao công trình điểm trường mầm non cho xã biên giới Ia Dom
Nhịp sống hôm nay:
+ Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống
Sắc màu Việt: Những lò gốm cổ dọc sông Côn
Sống khỏe: Món dưa hành đặc trưng ngày Tết cực tốt cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ấm dần, rét đậm rét hại chấm dứt