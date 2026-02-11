Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội tại Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai; Gia Lai triển khai nhiệm vụ phòng, chống khủng bố năm 2026; TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội tại Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán…
Tin nhanh đầu ngày:

+ Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

+ Gia Lai triển khai nhiệm vụ phòng, chống khủng bố năm 2026

+ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội tại Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán

+ Bàn giao công trình điểm trường mầm non cho xã biên giới Ia Dom

09:12

Nhịp sống hôm nay:

+ Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

11:46

Sắc màu Việt: Những lò gốm cổ dọc sông Côn

14:11

Sống khỏe: Món dưa hành đặc trưng ngày Tết cực tốt cho sức khỏe

15:53

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ấm dần, rét đậm rét hại chấm dứt

