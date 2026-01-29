Tin nhanh đầu ngày:
+ Quân đoàn 34 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
+ Gia Lai đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai
+ Tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai xây dựng 16.413 căn nhà ở xã hội
+ Hơn 100 sinh viên tham gia chương trình “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu ngôn ngữ”
Nhịp sống hôm nay:
+ Hơn 1.477 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2026
Câu chuyện thể thao: Võ sĩ Gia Lai dậy sóng đấu trường MMA trên đất Thái Lan
Sống khỏe: Món ăn quen thuộc với người Việt có nhiều lợi ích sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng