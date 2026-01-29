Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Quân đoàn 34 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Gia Lai đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai; Tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai xây dựng 16.413 căn nhà ở xã hội...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:54

Tin nhanh đầu ngày:

+ Quân đoàn 34 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

+ Gia Lai đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai

+ Tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai xây dựng 16.413 căn nhà ở xã hội

+ Hơn 100 sinh viên tham gia chương trình “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu ngôn ngữ”

08:26

Nhịp sống hôm nay:

+ Hơn 1.477 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2026

09:38

Câu chuyện thể thao: Võ sĩ Gia Lai dậy sóng đấu trường MMA trên đất Thái Lan

12:47

Sống khỏe: Món ăn quen thuộc với người Việt có nhiều lợi ích sức khỏe

14:33

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng

null