(GLO)- Bản tin có nội dung: Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát; Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; "Đan áo" cho cồng chiêng...