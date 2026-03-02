Tin nhanh đầu ngày:
+ Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát
+ Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
+ Gia Lai đầu tư 27 tỷ đồng sửa chữa hồ thủy lợi Ia Ring
+ Hai bệnh viện tại Gia Lai ký kết hợp tác chuyên môn
Nhịp sống hôm nay: Nước biển Hoài Nhơn Bắc đổi màu không phải do thủy triều đỏ
Sắc màu Việt: "Đan áo" cho cồng chiêng
Sống khỏe: 7 "siêu thực phẩm" mùa xuân tốt nhất cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi