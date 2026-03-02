Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát; Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; "Đan áo" cho cồng chiêng...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát

+ Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

+ Gia Lai đầu tư 27 tỷ đồng sửa chữa hồ thủy lợi Ia Ring

+ Hai bệnh viện tại Gia Lai ký kết hợp tác chuyên môn

08:45

Nhịp sống hôm nay: Nước biển Hoài Nhơn Bắc đổi màu không phải do thủy triều đỏ

10:05

Sắc màu Việt: "Đan áo" cho cồng chiêng

12:00

Sống khỏe: 7 "siêu thực phẩm" mùa xuân tốt nhất cho sức khỏe

14:40

Thời tiết hôm nay: Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi

