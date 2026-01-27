Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trưng bày tài liệu lưu trữ về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức; Gia Lai: Trưng bày tài liệu lưu trữ về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Nông sản được ưu đãi thuế GTGT, giao dịch từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức

+ Gia Lai: Trưng bày tài liệu lưu trữ về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

+ Nông sản được ưu đãi thuế GTGT, giao dịch từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

+ Sở Nội vụ Gia Lai kết nghĩa với 2 làng ở Ia Khươl

+ Đội bóng trẻ Hàn Quốc tập huấn ở học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai

10:41

Nhịp sống hôm nay:

+ Trao quà Tết và tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

+ Sôi nổi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

12:26

Sắc màu Việt: Phát hiện phù điêu vị thần và sư tử tại tháp Dương Long

14:06

Sống khỏe: Lý do nên tận dụng vỏ hành tây thay vì vứt bỏ

15:46

Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi

