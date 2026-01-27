Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức
+ Gia Lai: Trưng bày tài liệu lưu trữ về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
+ Nông sản được ưu đãi thuế GTGT, giao dịch từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt
+ Sở Nội vụ Gia Lai kết nghĩa với 2 làng ở Ia Khươl
+ Đội bóng trẻ Hàn Quốc tập huấn ở học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Nhịp sống hôm nay:
+ Trao quà Tết và tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
+ Sôi nổi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Sắc màu Việt: Phát hiện phù điêu vị thần và sư tử tại tháp Dương Long
Sống khỏe: Lý do nên tận dụng vỏ hành tây thay vì vứt bỏ
Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi