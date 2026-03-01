Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây tỉnh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây tỉnh; Ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; UBND tỉnh và VTV thống nhất các nội dung truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:42

Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây tỉnh

+ Ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

+ UBND tỉnh Gia Lai và VTV thống nhất các nội dung truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

08:38

Nhịp sống hôm nay: Từ 1-3, nhiều ngân hàng ngừng cung cấp dịch vụ trên thiết bị di động có rủi ro bảo mật

10:45

Sắc màu Việt: Hàng ngàn người tham dự Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tơ Tung

12:35

Sống khỏe: Sai lầm khi uống nước khiến thận âm thầm yếu đi

13:45

Thời tiết hôm nay: Cảnh báo mưa lớn cục bộ trên khu vực tỉnh Gia Lai

null