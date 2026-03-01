(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây tỉnh; Ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; UBND tỉnh và VTV thống nhất các nội dung truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.