Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Đảm bảo mọi thông tin được truyền tải đến người dân chân thật, kịp thời, đúng và trúng

Đảm bảo mọi thông tin được truyền tải đến người dân chân thật, kịp thời, đúng và trúng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đảm bảo mọi thông tin được truyền tải đến người dân chân thật, kịp thời, đúng và trúng; Xã Ia Phí đầu tư 2,1 tỷ đồng mở rộng hệ thống điện chiếu sáng; Phú Thiện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:00

Tin nhanh đầu ngày:

+ Đảm bảo mọi thông tin được truyền tải đến người dân chân thật, kịp thời, đúng và trúng.

+ Phường Bình Định và xã Hoài Ân tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu

+ Xã Ia Phí đầu tư 2,1 tỷ đồng mở rộng hệ thống điện chiếu sáng

+ Phú Thiện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

08:48

Nhịp sống hôm nay:

+ Nhóm từ thiện Fly To Sky phát động chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay”

+ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức khám bệnh từ thiện cho trẻ em

11:57

Sắc màu Việt: Thượng chòi vui hội ngày xuân

13:57

Sống khỏe: Loại nước ép trái cây nào tốt nhất cho sức khỏe?

16:04

Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến nắng, có nơi nắng nóng, trời không mưa.

null