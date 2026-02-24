Tin nhanh đầu ngày:
+ Đảm bảo mọi thông tin được truyền tải đến người dân chân thật, kịp thời, đúng và trúng.
+ Phường Bình Định và xã Hoài Ân tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu
+ Xã Ia Phí đầu tư 2,1 tỷ đồng mở rộng hệ thống điện chiếu sáng
+ Phú Thiện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026
Nhịp sống hôm nay:
+ Nhóm từ thiện Fly To Sky phát động chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay”
+ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức khám bệnh từ thiện cho trẻ em
Sắc màu Việt: Thượng chòi vui hội ngày xuân
Sống khỏe: Loại nước ép trái cây nào tốt nhất cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến nắng, có nơi nắng nóng, trời không mưa.