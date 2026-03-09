(GLO)- Bản tin có các nội dung: Niềm tin của cử tri - trách nhiệm của người ứng cử; Ngành Điện Gia Lai hướng tới doanh nghiệp số, lưới điện thông minh; Bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 19 sau khi tháo dỡ hàng loạt biển hạn chế tốc độ bất hợp lý...