Tin nhanh đầu ngày:
+ Niềm tin của cử tri - trách nhiệm của người ứng cử
+ Ngành Điện Gia Lai hướng tới doanh nghiệp số, lưới điện thông minh
+ Gia Lai hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai
Nhịp sống hôm nay:
+ Bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 19 sau khi tháo dỡ hàng loạt biển hạn chế tốc độ bất hợp lý
+ Đã khắc phục các biển báo bị bôi đen trên tuyến đường phục vụ dự án sân bay Phù Cát
Câu chuyện thể thao:
+ Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn ở bảng C vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên 2026
+ Sôi nổi giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng 8-3 tại xã Kon Gang
Sống khỏe: Mỗi ngày 1 quả táo: Điều gì xảy ra cho huyết áp và đường huyết?
Thời tiết hôm nay: Từ Trung Trung Bộ trở vào Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.