Bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 19 sau khi tháo dỡ hàng loạt biển hạn chế tốc độ bất hợp lý

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Niềm tin của cử tri - trách nhiệm của người ứng cử; Ngành Điện Gia Lai hướng tới doanh nghiệp số, lưới điện thông minh; Bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 19 sau khi tháo dỡ hàng loạt biển hạn chế tốc độ bất hợp lý...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Niềm tin của cử tri - trách nhiệm của người ứng cử

+ Ngành Điện Gia Lai hướng tới doanh nghiệp số, lưới điện thông minh

+ Gia Lai hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai

08:14

Nhịp sống hôm nay:

+ Bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 19 sau khi tháo dỡ hàng loạt biển hạn chế tốc độ bất hợp lý

+ Đã khắc phục các biển báo bị bôi đen trên tuyến đường phục vụ dự án sân bay Phù Cát

11:25

Câu chuyện thể thao:

+ Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn ở bảng C vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên 2026

+ Sôi nổi giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng 8-3 tại xã Kon Gang

14:02

Sống khỏe: Mỗi ngày 1 quả táo: Điều gì xảy ra cho huyết áp và đường huyết?

15:40

Thời tiết hôm nay: Từ Trung Trung Bộ trở vào Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

